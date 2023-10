https://fr.sputniknews.africa/20231015/accord-cerealier-le-g20-appelle-a-respecter-les-conditions-posees-par-la-russie-1062816839.html

Accord céréalier: le G20 appelle à respecter les conditions posées par la Russie

Les présidents des parlements des pays du Groupe des Vingt (G20) ont appelé à la reprise de l’initiative de la mer Noire en respectant toutes ses conditions, y compris l'exportation sans entrave de denrées alimentaires et d'engrais en provenance de Russie. C'est ce qui ressort d'une déclaration commune publiée à l'issue du neuvième sommet parlementaire du G20.Selon le communiqué, ils appellent à "la mise en œuvre complète, rapide et efficace du protocole d'accord entre la Russie et le Secrétariat des Nations unies visant à faciliter la promotion des denrées alimentaires et des engrais russes sur les marchés mondiaux et de l'initiative sur le transport sécurisé des céréales et des denrées alimentaires à partir des ports ukrainiens de la mer Noire".La nécessité de répondre aux besoins de l’AfriqueUne mesure qui doit être appliquée "afin de garantir des livraisons immédiates et sans entrave de céréales, de denrées alimentaires, d'engrais et de leurs composants à partir de la Russie et de l'Ukraine".Dans ce contexte, les participants au sommet ont appelé à mettre fin à toute attaque contre les infrastructures alimentaires ou énergétiques.Quid de la reprise de l'accord céréalier?La partie russe avait suspendu sa participation à l'accord céréalier mi-juillet en pointant le non-respect par la partie occidentale de nombre de ses exigences. Lors de l'entretien de Recep Tayyip Erdogan avec Vladimir Poutine le 4 septembre à Sotchi, le sujet de sa reprise a refait surface.M.Poutine a indiqué que la Russie était prête à le réanimer "dès que tous les accords sur la levée des restrictions à l’exportation des produits agricoles russes qui sont fixés seront pleinement respectés".Il a également souligné que "la Russie, malgré tous les obstacles, a l'intention de continuer à exporter des denrées alimentaires et des engrais, contribuant ainsi à stabiliser les prix et à améliorer la situation de l'industrie agricole mondiale".

