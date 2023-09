https://fr.sputniknews.africa/20230902/du-deja-vu-moscou-sur-les-nouvelles-propositions-de-lonu-sur-laccord-cerealier-1061820901.html

Du déjà vu: Moscou sur les "nouvelles" propositions de l’Onu sur l’accord céréalier

Du déjà vu: Moscou sur les "nouvelles" propositions de l’Onu sur l’accord céréalier

Deux mois et demi après l’expiration de l’accord céréalier, l’Onu aurait envoyé de nouvelles propositions à Moscou pour relancer l’initiative de la mer Noire... 02.09.2023, Sputnik Afrique

Les soi-disant "nouvelles" propositions de l’Onu visant à renouveler l’Initiative de la mer Noire sont en fait des anciennes modalités de l’accord céréalier dont le non-respect avait entraîné son arrêt le 18 juillet, a déclaré ce 2 septembre Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Moscou sollicitée par l’OnuSelon la chaîne de télévision américaine CNN, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a, plus tôt, envoyé une lettre au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avec des propositions concrètes sur la reprise de l'accord céréalier.M.Guterres a affirmé que l’Onu avait "pris en compte les demandes russes", note CNN.Les négociations russo-turquesLe 31 août, les ministres des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, et turc, Hakan Fidan, se sont rencontrés à Moscou dans le cadre des négociations pour un éventuel retour sur l’Initiative de la mer Noire. À l’issue de cette rencontre, M.Lavrov a rappelé ce que l’Occident devait faire pour qu’il soit possible de relancer l’accord. Selon lui, les propositions de M.Guterres n’étaient que des promesses, alors que Moscou souhaite avoir des garanties.Accord céréalierL'accord sur les céréales a pris fin le 18 juillet, après que Moscou a mis fin à sa participation le 17 juillet en informant Ankara, Kiev et l’Onu.Le Président russe Vladimir Poutine avait déjà fait remarquer que les conditions russes de l'accord n'ont pas été respectées malgré les efforts de l'Onu, car les pays occidentaux ne tenaient pas leurs promesses et n’y comptaient pas le faire.

