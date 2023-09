https://fr.sputniknews.africa/20230906/moscou-sexprime-sur-les-nouvelles-propositions-de-lonu-concernant-laccord-cerealier-1061918303.html

Moscou s'exprime sur les nouvelles propositions de l'Onu concernant l'accord céréalier

Les nouvelles propositions de l'Onu concernant l'accord céréalier ne contiennent rien de nouveau et ne peuvent servir de base à la normalisation des... 06.09.2023, Sputnik Afrique

La diplomatie russe s'est exprimée sur les nouvelles propositions de l'Onu concernant l'accord céréalier, auquel Moscou a suspendu sa participation le 18 juillet.Auparavant, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, avait envoyé une lettre au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en lui proposant de reprendre l'accord céréalier.Le ministère a précisé que l'Onu avait proposé de connecter au système SWIFT une filiale de Rosselkhozbank, puis de créer une plateforme d'assurance, de débloquer les avoirs étrangers de sociétés russes d'engrais et d'établir un accès pour "des navires vers les ports européens". En échange, la partie russe devrait donner des garanties pour un rétablissement immédiat et complet de l'initiative de la mer Noire.Selon la diplomatie russe, il n'existe aucune alternative efficace à la reconnexion de Rosselkhozbank au système SWIFT, y compris ses succursales, filiales et un canal avec JP Morgan.Quid de la reprise de l'accord céréalier?La partie russe avait suspendu sa participation à l'accord céréalier mi-juillet en pointant le non-respect par la partie occidentale du nombre de ses exigences. Lors de l'entretien de Recep Tayyip Erdogan avec Vladimir Poutine le 4 septembre à Sotchi, le sujet de sa reprise a refait surface.M.Poutine a indiqué que la Russie était prête à le réanimer "dès que tous les accords sur la levée des restrictions à l’exportation des produits agricoles russes qui sont fixés seront pleinement respectés".Il a également souligné que "la Russie, malgré tous les obstacles, a l'intention de continuer à exporter des denrées alimentaires et des engrais, contribuant ainsi à stabiliser les prix et à améliorer la situation de l'industrie agricole mondiale".

