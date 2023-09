https://fr.sputniknews.africa/20230905/participation-de-moscou-a-laccord-cerealier-lonu-propose-un-mecanisme-de-mediation-dit-erdogan-1061889426.html

Participation de Moscou à l'accord céréalier: l’Onu propose un mécanisme de médiation, dit Erdogan

Tout en espérant que de bons résultats pourraient bientôt être obtenus pour la reprise de l'accord céréalier, le Président turc a révélé être en contact avec... 05.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-05T12:06+0200

2023-09-05T12:06+0200

2023-09-05T13:09+0200

russie

onu

accord céréalier d’istanbul (2022)

recep tayyip erdogan

vladimir poutine

antonio guterres

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a proposé un mécanisme de médiation pour la participation de la Russie à l'accord céréalier sans lien direct avec SWIFT. C'est ce qu'a annoncé le Président turc après sa visite à Sotchi, où il s'est entretenu avec Vladimir Poutine.Comme il l'a expliqué les banques russes ne participent pas au système SWIFT en raison des sanctions. Le 28 août, le secrétaire général de l'Onu lui a pourtant "proposé un mécanisme de médiation qui ne sera pas [une connexion directe avec] SWIFT, mais qui découlera d'une transaction via SWIFT".Selon le Président turc, l'Onu travaille également sur la question de l'assurance des navires. "L'Occident a une vision complètement différente de la Russie, tant sur la question de SWIFT que sur celle de l'assurance. C'est à cause de cette différence que Poutine dit maintenant : +Ils ne remplissent pas leurs obligations, et comme ils ne le font pas, je ne collaborerai pas avec eux sur cette question+. En outre, 44% des céréales vont à l'Europe et 14% à l'Afrique", a souligné le dirigeant turc.Recep Tayyip Erdogan a espéré que de bons résultats pourraient bientôt être obtenus pour la reprise de l'accord céréalier.Vers une reprise de l'accord céréalier?La reprise de l'accord céréalier a été soulevée le 4 septembre lors de l'entretien de Recep Tayyip Erdogan avec Vladimir Poutine à Sotchi.Le Président russe a noté que la Russie étasit prête à réanimer l’accord céréalier dès que l’Occident réaliserait tous les engagements prévus. Selon lui, Moscou le fera "dès que tous les accords sur la levée des restrictions à l’exportation des produits agricoles russes qui sont fixés seront pleinement respectés".Il a aussi souligné que "la Russie, malgré tous les obstacles, a l'intention de continuer à exporter des denrées alimentaires et des engrais, contribuant ainsi à stabiliser les prix et à améliorer la situation de l'industrie agricole mondiale".

