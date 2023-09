https://fr.sputniknews.africa/20230905/accord-cerealier-le-continent-africain-est-devenu-lotage-de-la-politique-des-pays-occidentaux-1061889195.html

Accord céréalier: "Le continent africain est devenu l’otage de la politique des pays occidentaux"

Pour la reprise de l’accord céréalier, l’Occident doit supprimer les sanctions antirusses, a réaffirmé M. Poutine lors d’une réunion avec son homologue turc... 05.09.2023, Sputnik Afrique

L’Occident prend l’Afrique en otage dans le secteur alimentaire, en plus d’autres domaines, lorsqu’il refuse de remplir les conditions de la Russie pour relancer l’accord céréalier, a fait savoir auprès de Sputnik Afrique un chercheur au centre d’études proche-orientales et africaines de l’université MGIMO.Une situation à laquelle l’Afrique reste "incompréhensible", selon Malick Niang, membre du conseil d’administration de l’Association des engrais de l’Afrique de l’Ouest (WAFA Fertilizer), interrogé par Sputnik.Il a d’ailleurs rappelé la volonté du Président Poutine "de permettre aux pays en difficulté d'avoir accès à certaines matières de première nécessité, d'avoir accès à des matières dont la Russie dispose en abondance", tout en mettant en valeur l’opposition de l’Occident qui continue de bloquer les denrées et les engrais russes.Selon lui, il est impossible de "prôner la libre collaboration entre les États", comme il est d’usage pour l’Occident, et à la fois "de donner la possibilité à un groupe d'États ou un groupe de personnes de décider à la place d'un autre groupe d'États".Obstination occidentaleEn outre, 70% des céréales évacuées d’Ukraine ont été acheminées vers les pays riches, dont l’UE il s’en suit que l’Occident était le principal bénéficiaire de l’accord. . La reprise de l’accord est donc conditionnée par la levée des sanctions sur l’exportation des produits agricoles russes, une exigence qui a été réitérée par Vladimir Poutine lors de ses négociations avec son homologue turc, le 4 septembre, à Sotchi.Cependant, l’Occident resterait rétif, suggère Ivan Lochkarev:L’Occident serait pourtant le premier à perdre, a estimé de son côté Malick Niang:"Une bouffée d’oxygène"Pour apaiser la situation dans certains pays en difficulté, le Président russe a annoncé à plusieurs reprises l’envoi gratuit de grains russes vers six pays africains. Au cours des mêmes pourparlers avec Recep Tayyp Erdogan, il a fait part de la finalisation des discussions sur ce sujet.Une décision que l’Afrique "salue", car elle a pour mission d’"aider, de supporter et d’appuyer", s’est réjouie M.Niang:Le fait que "la Russie décide d'offrir gratuitement des céréales" représente "une bouffée d’oxygène", souligne le spécialiste en rappelant qu’il s’agit aussi de dons d’engrais.

