L’Égypte augmente ses importations de blé, la Russie en est le principal exportateur vers le pays

L’Égypte augmente ses importations de blé, la Russie en est le principal exportateur vers le pays

Pour combler son déficit de production de blé et sur fond de hausse de la consommation, l'Égypte devrait augmenter de 7% ses importations pour cette année... 22.11.2023

2023-11-22T09:32+0100

2023-11-22T09:32+0100

2023-11-22T09:32+0100

Pour l’année agricole 2023/2024, la récolte de blé en Égypte devrait chuter de 6,6% pour s’établir à 8,8 millions de tonnes, estime le Département américain de l’agriculture (USDA) dans un rapport, publié le 15 novembre.La diminution s’explique par une contraction des superficies emblavées qui passeront à 1,35 million d’hectares au cours de la nouvelle saison.ConsommationPar contre, la consommation devrait bondir pour atteindre 20,6 millions de tonnes.Le pays compte plus de 105 millions d’habitants, selon les données officielles. Outre la population locale, l’Égypte accueille également environ 9 millions de migrants en provenance d’Irak, de Syrie, de Libye, du Yémen et du Soudan.ImportationsDans ce contexte, le pays, qui demeure le premier importateur mondial de blé, devrait augmenter ses achats de céréales.Ainsi, les importations de blé estimées pour la saison 2023/24 (juillet – juin) sont de 12 millions de tonnes, soit plus de 7% de plus par rapport à la campagne 2022/23.En même temps, les stocks de blé devraient atteindre 4 millions de tonnes d’ici la fin de la saison, toujours selon l’USDA.La Russie comme principal exportateurLa saison dernière, la Russie est devenue la plus grande exportatrice de blé vers l’Égypte, en ayant livré 8,1 millions de tonnes. Ensuite venaient l'UE (1,8 million de tonnes), l'Ukraine (856.377 tonnes) et l'Australie (172.015 tonnes).En septembre, l’Égypte a acheté près de 800.000 tonnes de blé russe et a décroché, pour le deuxième mois consécutif, le titre du plus gros acheteur de ce produit agricole russe, selon l’Union céréalière russe, structure réunissant des exportateurs agricoles.

