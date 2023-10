https://fr.sputniknews.africa/20231025/ce-pays-dafrique-du-nord-consacre-pres-de-deux-millions-dhectares-a-la-culture-du-ble-1063077809.html

Ce pays d’Afrique du Nord consacre près de deux millions d’hectares à la culture du blé

Ce pays d’Afrique du Nord consacre près de deux millions d’hectares à la culture du blé

Au cours de la campagne de semailles 2023/2024, l'Égypte consacrera une superficie de 1,8 million d'hectares à la culture du blé, selon le président du... 25.10.2023

2023-10-25T16:39+0200

2023-10-25T16:39+0200

2023-10-25T16:39+0200

afrique

égypte

blé

surface

Le président du Syndicat des agriculteurs égyptien Abdel Rahman Abou Sadam a indiqué le 24 octobre dans un communiqué que la superficie à cultiver avec du blé au cours de la prochaine campagne, qui se déroulera en novembre et décembre, avait été estimée à quatre millions de feddans, soit 1,8 million d’hectares. Un feddan équivaut à 4.500 mètres carrés.Abou Saddam a souligné que l'Égypte ne produisait actuellement que 50% de sa consommation de blé et que le ministère de l'Agriculture tenait, à titre d'incitation, à fournir aux agriculteurs des semences de haute qualité et à élargir la distribution d'engrais subventionnés.Le responsable indique par ailleurs que le prix d’achat aux producteurs, dans le cadre du programme de subvention du pain, devrait augmenter à 2.000 livres (64,6 dollars) par ardeb (150 kg) contre un tarif qui se situait entre 1.750 et 1.800 livres (56,5 et 58,2 dollars) précédemment.Le ministère des Finances a alloué en avril 45 milliards de livres (environ 1,46 milliard de dollars) à l'achat de blé local en 2023, soit une augmentation de plus de 19 milliards de livres par rapport à l'année précédente.Pour rappel, le pays des pharaons a produit 9,5 millions de tonnes de blé en 2022/2023, selon les données du département de l’Agriculture des États-Unis.Achat de blé russeL'Agence nationale égyptienne d'approvisionnement alimentaire (GASC) a convenu la semaine dernière d'acheter près de 800.000 tonnes de blé à la Russie, a rapporté l'Union russe des exportateurs de céréales ce 13 octobre.Le coût de livraison a été fixé à 260 dollars la tonne, avec un paiement différé de 180 jours.

