Le rendement du blé a augmenté en Afrique comme nulle part ailleurs

L’Afrique met le paquet sur le blé. Le continent a connu une hausse de production exceptionnelle sur la période 2000-2020, à en croire les données de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).Le continent a ainsi vu son rendement à l’hectare passer de 1,75 tonne à 2,54 tonnes, soit un bond de 44%. Les autres continents sont laissés dans le rétroviseur, puisque l’Asie a connu une hausse de 32%, alors que l’Europe a progressé de 25%.Toutes les régions du continent ont profité du phénomène, mais c’est l’Afrique de l’Est qui a enregistré la plus forte progression, doublant son rendement de 1,3 tonne de blé en 2000 à 2,96 tonnes en 2020. Le champion du continent reste cependant l’Afrique australe, avec 4,1 tonnes par hectare.Réduire les importationsCe bond de la production est porté par une consommation en pleine progression, notamment dans les villes, ce qui a stimulé l’offre, selon l’agence Ecofin. Certains pays du continent souhaitent en outre réduire leurs dépendances aux exportations pour subvenir à leurs besoins et ont ainsi mis le paquet sur les cultures.C’est notamment le cas du Sénégal, qui a lancé des expérimentations sur le blé, testant plusieurs variétés pour comprendre laquelle serait la mieux appropriée. Le Maroc a également fait appel à la science, pour trouver des semences résistantes à la sécheresse qui accable le Maghreb depuis plusieurs mois. Une sécheresse qui menace d’ailleurs l’ensemble des cultures céréalières en Tunisie.Grâce à ses réformes agraires, l’Éthiopie est pour sa part devenue exportatrice de blé. Tout comme le Zimbabwe, qui a renoué avec l’exportation en 2022, après des années de vaches maigres.

