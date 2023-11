https://fr.sputniknews.africa/20231121/une-ia-russe-peut-etre-utilisee-pour-dechiffrer-les-manuscrits-egyptiens-1063691305.html

Une IA russe peut être utilisée pour déchiffrer les manuscrits égyptiens

Déchiffrer et conserver… D’après le premier vice-président du conseil d’administration de Sber, la plus importante banque de Russie, le groupe discute avec ses... 21.11.2023, Sputnik Afrique

Les technologies d'intelligence artificielle (IA) de la banque publique russe Sber (ex-Sberbank) peuvent être utilisées pour déchiffrer les manuscrits égyptiens. L’établissement est en cours de négociations avec des spécialistes en Égypte, a déclaré Alexandre Vediakhine, premier vice-président du conseil d'administration de Sber.Il s’agit d’une technologie appelée "Digital Piotr" qui a déjà décrypté les notes de l’empereur russe Pierre Ier.D’après M.Vediakhine, les deux parties sont intéressées par cette coopération.Ce sera "la prochaine direction intéressante du développement de la pensée historique", a-t-il estimé:En octobre, M.Vediakhine avait fait savoir que Sber envisageait de participer à des projets d’investissement de ses entreprises clientes en Afrique. Le groupe planifiait différents formats de travail sur le continent.Une "menace" pour l’humanitéCependant, quant à l’IA, des scientifiques parlent de plus en plus non seulement des avantages qu’elle offre, mais aussi des dangers que son développement comporte.Ainsi, Elon Musk a assuré qu’elle constituait l’une des "menaces les plus importantes" auxquelles l’humanité fait face.

