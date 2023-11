https://fr.sputniknews.africa/20231103/elon-musk-fait-une-prediction-sur-lia-aucun-travail-nest-necessaire-1063286806.html

Elon Musk fait une prédiction sur l'IA: "Aucun travail n'est nécessaire"

Elon Musk fait une prédiction sur l'IA: "Aucun travail n'est nécessaire"

Selon le propriétaire de SpaceX et Tesla, dans une "ère d’abondance" que permettra l’intelligence artificielle, les emplois ne seraient pas nécessaires sauf... 03.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-03T14:14+0100

2023-11-03T14:14+0100

2023-11-03T14:14+0100

elon musk

intelligence artificielle

international

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1e/1058943038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e1b1d7140a4d548648a4673f073979c.jpg

Elon Musk a prédit jeudi que l'avenir de l'intelligence artificielle (IA) serait une "ère d'abondance", avec un "revenu universel élevé" plutôt qu'un revenu de base universel. Il s'exprimait lors d'une conversation avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak en marge du premier sommet mondial sur l'IA à Bletchley Park, au Royaume-Uni."Un génie magique"Toutefois, il a averti que des "robots humanoïdes" pourraient chasser les humains. L'IA étant "un génie magique" qui réalise tous vos souhaits, mais ces contes de fées se terminent rarement bien, dit-il.Par ailleurs, M.Musk a relevé que l'IA est l'une des "menaces les plus importantes" auxquelles l'humanité fait face. "Pour la première fois, nous sommes dans une situation où on a quelque chose qui va être bien plus intelligent que le plus intelligent des humains", a-t-il estimé.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

elon musk, intelligence artificielle, international, spacex