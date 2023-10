Une puce cérébrale capable de compter les grains de sable créée en Russie

"Une telle puce contenant 8.000 neurones consomme 4 milliwatts, alors qu'un cerveau humain contenant 90 milliards de neurones consomme 20 watts. Les centres de données équipés de GPU consomment beaucoup plus d’énergie: des kilowatts et des mégawatts. Une puce neuro-morphique effectue des calculs des milliers de fois plus efficaces sur le plan énergétique qu'une GPU. Avec elle, vous pouvez résoudre une tâche pour un drone ou un robot en utilisant une batterie de montre", a-t-il ajouté.