Opération dans 25 pays africains: une société russe aide à lutter contre la cybercriminalité

Opération dans 25 pays africains: une société russe aide à lutter contre la cybercriminalité

L’assistance de la société russe Kaspersky, spécialisée dans la sécurité sur Internet, a permis à Interpol d’appréhender 14 personnes et de démanteler des réseaux associés à des pertes financières de plus de 40 millions de dollars lors de l’opération Africa Cyber Surge II, a annoncé le site sud-africain ITWeb. Africa Cyber Surge IIL'opération Africa Cyber Surge II est une initiative multipartite visant à lutter contre la cybercriminalité et à protéger les communautés de la région. Lancée en avril pour quatre mois, elle s’est tenue dans 25 pays africains.La première phase de l'opération, Africa Cyber Surge, à laquelle Kaspersky avait également participé, s’était déroulée de juillet à novembre 2022. Elle avait donné lieu à une série d'opérations et d’enquêtes contre des cybercriminels en Afrique, précise ITWeb. Pour un monde plus sûrSelon Youlia Chlytchkova, porte-parole de la société de cybersécurité citée par ITWeb, dans sa mission de construire un monde numérique plus sûr, Kaspersky a reconnu l’importance de la coopération multilatérale, impliquant le secteur privé, les forces de l’ordre internationales et les autorités nationales.L’échange de données entre Kaspersky et Interpol fait partie d’un accord de collaboration de cinq ans signé par les deux parties en 2019, qui comprend également un soutien en ressources humaines et une formation pour les services chargés de l’application de la loi.

