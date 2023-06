https://fr.sputniknews.africa/20230607/voici-les-trois-pays-africains-qui-sont-les-plus-cyberattaques-1059767120.html

Voici les trois pays africains qui sont les plus cyberattaqués

Le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud font face aux plus grands nombres de cyberattaques du continent africain, selon Kaspersky, multinationale russe de... 07.06.2023, Sputnik Afrique

Attaques par porte dérobée, logiciels espions, machines zombies: en Afrique, le paysage géopolitique change rapidement, ce qui entraîne des vagues importantes de cyberattaques, ressort-il d’un rapport de Kaspersky, multinationale russe de cybersécurité.Trois pays africains, à savoir le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud, font actuellement face aux menaces en ligne les plus élevées du continent. Ainsi, le Kenya est actuellement classé au 35e rang mondial pour les menaces en ligne, le Nigeria en est au 50e et l'Afrique du Sud au 82e.Les cyber délinquants perfectionnent leurs techniquesConcernant les types de menaces, les attaques par porte dérobée et logiciels espions étaient les incidents les plus courants en Afrique du Sud au premier trimestre 2023, selon Kaspersky, totalisant 106.000 tentatives. La même tendance est observée au Nigeria avec 46.000 attaques et au Kenya avec 143.000 attaques.Cependant, au Kenya, les “exploits” (logiciels exploitants des failles de sécurité) ont été la forme d'attaque la plus répandue avec 177.000 incidents bloqués.Les machines zombies, des appareils connectés qui sont devenus une partie d'un botnet, montent également en puissance ces derniers temps, selon Kaspersky. Depuis le début de l'année, 1,6 million de machines zombies ont été détectées en Afrique du Sud et 300.000 au Kenya. En général, tous les appareils oubliés ou anciens peuvent devenir des machines zombies, allant des équipements réseau aux imprimantes, appareils photo et même machines à café, selon le groupe.La recherche d'un profit financier reste le motif principal des attaques criminelles, a-t-il rappelé.

