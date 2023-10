https://fr.sputniknews.africa/20231012/la-principale-banque-de-russie-veut-participer-a-des-projets-dinvestissement-en-afrique-1062734588.html

La principale banque de Russie veut participer à des projets d’investissement en Afrique

La principale banque de Russie veut participer à des projets d’investissement en Afrique

Selon le premier vice-président du conseil d’administration de Sber, la plus importante banque de Russie, le groupe prévoit d’apporter sa contribution à des... 12.10.2023, Sputnik Afrique

La banque publique russe Sber (ex-Sberbank) envisage de participer à des projets d’investissement de ses entreprises clientes en Afrique, a déclaré Alexandre Vediakhine, premier vice-président du conseil d'administration.Selon lui, l’établissement financier public planifie différents formats de travail sur le continent.D’après M.Vediakhine, il est trop tôt pour parler des détails précis.La nécessité d’investissements "agressifs"Fin juillet, George Elombi, vice-président exécutif de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), avait estimé auprès de Sputnik Afrique que le continent africain était prêt à travailler avec les entreprises russes, mais attend de leur part plus d’"agressivité" en termes d’investissements.Le Semaine russe de l'énergie se tient du 11 au 13 octobre à Moscou. Elle accueille plus de 4.000 participants issus de 60 pays. Le climat, les marchés et l’importance du numérique dans le secteur énergétique sont quelques-uns des thèmes qui y seront abordés.

