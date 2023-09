https://fr.sputniknews.africa/20230928/les-banques-dafrique-de-louest-nouent-des-liens-avec-la-russie-1062428129.html

Les banques d’Afrique de l’Ouest nouent des liens avec la Russie

Les banques d'Afrique de l'Ouest nouent des liens avec la Russie

La Russie et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sont parvenues à un accord pour entamer une coopération entre les banques... 28.09.2023

L'Association des banques de Russie et l'Association des banques d'Afrique de l'Ouest (ABAO) ont conclu un mémorandum de compréhension lors du XXe Forum bancaire international qui se tient du 27 au 30 septembre à Sotchi, dans le sud de Russie, en présence du président de l'ABAO, Guy Laurent Fondjo, rapportent les médias russes.Les deux Associations entendent échanger leurs expériences dans le domaine de la formation professionnelle. Elles souhaitent développer ensemble de nouvelles technologies et réaliser d'autres programmes pour encourager les liens financiers russo-africains.L’Association des banques d’Afrique de l’Ouest a été fondée sous les auspices de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Elle réunit 15 pays qui disposent ensemble de plus de 240 banques. L'ABAO regroupe entre autres des associations bancaires nationales, des établissements de crédit et neuf banques centrales d'Afrique de l'Ouest.L'Association des banques de Russie est la plus grande association bancaire du pays, qui compte plus de 250 organisations, dont plus de 150 banques. Celles-ci détiennent 90% des actifs du système bancaire national et des dépôts de particuliers russes.

