Cette banque russe est en tête des notations des marques financières européennes

La banque russe Sber (anciennement Sberbank) est la marque la plus forte parmi les institutions financières européennes, selon le classement Brand Finance...

Le numéro de septembre du classement annuel Brand Finance Europe 500 a placé la banque publique russe Sber (ex-Sberbank) à la tête des marques les plus fortes parmi les institutions financières européennes.Le cabinet de conseil Brand Finance, basé à Londres, teste 5.000 des plus grands noms et publie plus de 100 rapports, classant des entreprises de secteurs et de tous pays. Les 500 marques européennes les plus valorisées et les plus fortes figurent dans le classement annuel Europe 500 2023.La force des marques repose sur l'investissement en marketing, les capitaux propres des parties prenantes et la performance commerciale. Elle montre également avec quelle efficacité une entreprise investit, développe la notoriété de sa marque, prend soin de sa réputation et fidélise sa clientèle, ainsi que la réussite avec laquelle elle exploite son activité.Selon le cabinet, son classement peut être utilisé pour attirer des investisseurs et un financement sécurisé, car une marque forte peut être un atout précieux. De plus, la valorisation de la marque peut être utile en cas de fusion ou d'acquisition afin d'aider à déterminer la valeur de la marque acquise.Quatrième en termes de valorisationDevancée par HSBC, Santander et Barclays, Sber est classée quatrième banque la plus valorisée d'Europe. En outre, le géant bancaire russe est entré dans le top 40 du Brand Value Ranking, en se classant 37e.Sber a été également désignée comme la septième marque européenne la plus forte, avec un score de 88,2/100 devant Michelin, Lamborghini et Rolex."Le rapport Brand Finance montre que malgré les conditions difficiles sur les marchés étrangers, la banque russe affiche de solides résultats financiers, continue de développer des produits innovants et des services de classe mondiale, maintient la confiance de plus de 110 millions de clients privés et d'entreprises, restant parmi les premières marques européennes les plus précieuses et les plus puissantes", a déclaré le service de presse de Sber dans un communiqué.

