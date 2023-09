https://fr.sputniknews.africa/20230928/voici-les-10-pays-africains-a-latmosphere-la-plus-favorable-a-linvestissement-1062407937.html

Voici les 10 pays africains à l'atmosphère la plus favorable à l'investissement

L’Éthiopie, la Côte d’Ivoire et l’Ouganda sont considérés comme ayant les conditions les plus favorables pour les investisseurs étrangers en 2023, selon un... 28.09.2023, Sputnik Afrique

Trois pays africains présentent actuellement les opportunités les plus propices pour les investisseurs étrangers: l’Éthiopie, la Côte d’Ivoire et l’Ouganda, ressort-il du rapport Africa Risk-Reward Index 2023, publié par le cabinet de conseil sud-africain Oxford Economics Africa et le groupe Control Risks.Le Reward Index intègre les prévisions de croissance économique à moyen terme, la taille économique, la structure économique, démographique, les perspectives de croissance. Ainsi, le score de l’Éthiopie est de 6,58, celui de la Côte d’Ivoire est de 5,77 et celui ougandais est de 5,53.Dans le top 10 figurent également le Nigeria, le Sénégal, l’Égypte, le Kenya, la Tanzanie, la RDC, le Maroc.Quant à l’index de risque, le Zimbabwe et le Nigeria partagent la première place avec un score de 7,65. Ensuite viennent l’Éthiopie (7,64) et la RDC (7,53). L’index de risque se compose d’une série de facteurs économiques et politiques.Conditions favorables doublées de risquesIl est à noter que des payscomme l’Éthiopie et le Nigeria sont considérés comme ayant à la fois les conditions les plus favorables et les risques les plus élevés pour faire du business, selon le rapport.La Zambie, l’Ouganda, le Sénégal, le Maroc, le Cameroun figurent parmi les États qui ont connu la plus forte évolution positive de leurs scores entre 2022 et 2023, selon la publication.

