https://fr.sputniknews.africa/20230925/lafrique-est-un-marche-cle-des-commercants-russes-presents-au-salon-health-care-en-algerie-1062349616.html

"L'Afrique est un marché clé": des commerçants russes présents au salon "Health Care" en Algérie

"L'Afrique est un marché clé": des commerçants russes présents au salon "Health Care" en Algérie

La Russie et l’Afrique continuent de tisser des liens commerciaux et technologiques, comme l’a encore prouvé le récent salon de la santé "Health Care Expo"... 25.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-25T19:48+0200

2023-09-25T19:48+0200

2023-09-25T19:48+0200

maghreb

algérie

médecine

santé

technologies

monnaie nationale

sanctions antirusses

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/19/1062349944_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8c6e20fb0cfed0c3dfc7066d96b1a5e7.jpg

La médecine n’échappe pas au resserrement des relations entre la Russie et le continent africain. Plusieurs commerçants russes ont ainsi fait le déplacement en Algérie pour participer au salon international de la santé "Health Care Expo". Preuve que le marché africain, et plus particulièrement algérien, présente de nombreux débouchés pour les produits russes, comme l’affirme à Sputnik Youri Sapryguine, co-fondateur de Liston LLC, qui a installé un stand dans le salon.Satisfait de son implantation sur le marché algérien, le responsable souligne encore que les commerçants russes ont une carte à jouer en Afrique, face à des entreprises européennes souvent volages, qui peuvent laisser leurs clients sur le carreau.Les entreprises russes bénéficient donc d’une fenêtre pour fidéliser leurs clients, en tablant sur des équipements moins chers et de meilleurs suivis que les entreprises occidentales. La demande est par ailleurs forte, alors que le continent africain se développe et se tourne vers des technologies médicales plus poussées.Les entreprises étrangères en Afrique se heurtent cependant à certains problèmes, comme la nécessité de passer par le dollar ou l’euro pour commercer, ce qui entraîne parfois des pertes de conversion. La montée en puissance des échanges en monnaies locales pourrait résoudre le problème, souligne encore Youri Sapryguine.Sanctions et diversificationCôté algérien, l’arrivée des entreprises sur le marché médical est aussi saluée. Les équipements russes permettent une "diversification sur le marché", développe à Sputnik Sakhr Kahoul, directeur de la société algérienne Overlap+, qui est une cliente de Liston LLC. Le responsable salue la "fiabilité et le coût peu élevé" des produits de son collaborateur, tout en déplorant les sanctions qui freinent les échanges.Un constat repris par Youri Sapryguine, qui assimile les sanctions à une "concurrence sale et malhonnête". Même si ces produits ne sont pas censés être visés par les restrictions, il a constaté des problèmes d’approvisionnement depuis les marchés européens. "Nous résolvons les problèmes d’une manière ou d’une autre", conclut-il en se félicitant malgré tout des résultats de son entreprise sur le marché algérien.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, médecine, santé, technologies, monnaie nationale, sanctions antirusses, opinion