Poutine: l’économie russe s’est rétablie, le pays a surmonté la pression des sanctions

Poutine: l’économie russe s’est rétablie, le pays a surmonté la pression des sanctions

La progression du PIB russe attendue à un niveau de 2,5-2,8% en 2023, l’économie russe a réussi à se redresser après les sanctions économiques sans précédent... 18.09.2023, Sputnik Afrique

L’étape de la restitution de l’économie russe est terminée, le pays a pu tenir le coup des sanctions, a annoncé ce 18 septembre Vladimir Poutine lors de la réunion sur le projet du budget fédéral pour 2024-2026. Selon Vladimir Poutine, "le PIB du pays a atteint son niveau de 2021 et il est désormais important de créer les conditions pour un développement économique suivant stable et à long terme".La progression du PIB russe sera de 2,5-2,8% en 2023, a précisé le chef d’État. Selon lui, les revenus pétroliers et gaziers ont retrouvé leur niveau de l’année précédente, la croissance active de l’économie se poursuit.M.Poutine a souligné une bonne dynamique de la demande de consommation ainsi que celle de l'industrie manufacturière. Début août, la Banque mondiale (BM) a fait état d’une hausse record du PIB de l’économie russe à parité du pouvoir d’achat (PPA) en 2022, ce qui a permis à la Russie de se positionner au 5e rang mondial, laissant derrière l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En 2022, le PIB de la Russie selon ce paramètre a atteint les 5.330 milliards de dollars, contre 4.970 milliards en 2021.Une pluie de sanctionsLa Russie est actuellement le pays le plus sanctionné au monde. Au moins 11 paquets de sanctions ont été posés à son encontre par les pays occidentaux suite au lancement de l'opération spéciale en Ukraine le 24 février 2022. Les banques occidentales ont en outre gelé près de 300 milliards de dollars appartenant à la Banque centrale de Russie, soit environ la moitié des réserves de change du pays.

