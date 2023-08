https://fr.sputniknews.africa/20230804/la-bm-enregistre-une-hausse-record-de-leconomie-russe-selon-ce-parametre-1061074716.html

La BM enregistre une hausse record de l’économie russe selon ce paramètre

La Banque mondiale (BM) a fait état d’une hausse record du PIB russe à parité du pouvoir d’achat en 2022, ce qui a permis à la Russie de rester au 5e rang... 04.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-04T21:23+0200

Le PIB à parité du pouvoir d’achat (PPA) de Russie a atteint les 5.330 milliards de dollars en 2022, contre 4.970 milliards en 2021. Cela a permis au pays de conserver sa cinquième position mondiale devançant l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, révèle une analyse des données de la Banque mondiale réalisée par Sputnik.Ce paramètre a été au plus bas (807 milliards de dollars) en Russie en 1998, la plaçant en 12e position.Les plus grandes économies au mondeL’économie la plus compétitive selon ce paramètre reste toujours la Chine, qui a enregistré en 2022 une hausse de 10% du PIB en PPA pour dépasser les 30.000 milliards de dollars, selon la Banque mondiale. L’empire du Milieu reste en tête depuis qu’en 2016 il a devancé les États-Unis, qui restent 2e en 2022. Leur PIB à parité du pouvoir d’achat s’est accru de 9% pour atteindre 25.500 milliards de dollars.La troisième marche du podium est occupée par l’Inde avec ses 11.900 milliards de dollars, devançant le Japon avec ses 5.700 milliards.L’Allemagne reste à la 6e place, bien que remontée à 5.3100 milliards de dollars. L’Indonésie garde aussi sa 7e position avec 4.000 milliards de dollars. Elle est suivie par le Brésil (3.800 milliards), la France (3.770 milliards) et le Royaume-Uni, dixième avec ses 3.660 milliards.Quid des pays d’Afrique?C’est l’Égypte qui est première sur le continent africain. Son PIB à parité du pouvoir d’achat remonte à 1.674 milliards de dollars, la positionnant au 18e rang mondial.Le Nigeria est deuxième en Afrique, et 27e mondial, avec 1.280 milliards de dollars.Troisième sur son continent, l’Afrique du Sud est 34e à l’international avec 952,6 milliards de dollars du PIB à parité du pouvoir d’achat.

