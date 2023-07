https://fr.sputniknews.africa/20230727/ces-5-pays-africains-feront-bientot-partie-des-10-economies-a-la-croissance-la-plus-rapide-au-monde-1060807260.html

Ces 5 pays africains feront bientôt partie des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde

La grande majorité des pays africains continuera de poursuivre sa croissance amorcée en 2022, selon un rapport des organisateurs du sommet Russie-Afrique. Les... 27.07.2023, Sputnik Afrique

Dans les années à venir, les économies africaines afficheront une croissance stable, signalent les organisateurs du sommet Russie-Afrique, alors que l’évènement débute ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg. Intitulé "Économie africaine: le potentiel caché et la croissance réelle", le rapport trace les tendances économiques sur le continent.Moteurs de la croissanceSi le Nigéria, l'Afrique du Sud et l'Égypte ont le statut des géants africains, les petites économies occupent une place de plus en plus importante en termes de taux de développement. Dans les années à venir, elles resteront le principal moteur du continent, selon le rapport. Ainsi, le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie devraient être de retour dans la ligue des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2023-2024, selon les pronostics de la Banque africaine de développement, reprises dans le rapport du Roscongress.De plus, certains pays afficheront une croissance de plus de 5,5% en 2023-2024, il s'agit de la République démocratique du Congo, de la Gambie, du Mozambique, du Niger, du Sénégal et du Togo.

