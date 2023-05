https://fr.sputniknews.africa/20230526/ce-pays-nord-africain-qui-jouira-de-la-meilleure-croissance-economique-apres-une-forte-recession-1059506088.html

Ce pays nord-africain qui jouira de la meilleure croissance économique après une forte récession

Dans son ensemble, le continent africain se réserve un futur économique plutôt optimiste pour les années 2023-2024, anticipe un rapport de la Banque africaine... 26.05.2023, Sputnik Afrique

La Banque africaine de développement (BAD) a publié un rapport évaluant les perspectives économiques pour les pays africains.La vision s’est avérée plutôt optimiste pour l’ensemble du continent, avec un taux de croissance pour 2023 escompté à 4% et à 4,3% pour 2024 (contre 3,8% en 2022).Le rapport indique que "cette résistance continue sera étayée par les améliorations attendues des conditions économiques mondiales". Parmi elles, il nomme "la réouverture de la Chine et un ajustement à la baisse des taux d’intérêt à mesure que les effets du resserrement de la politique monétaire sur l’inflation commenceront à porter leurs fruits".Croissance selon les régionsSujette à plusieurs risques, comme les conflits internes, la flambée des prix et la crise ukrainienne, la croissance économique ne sera pas uniforme.En Afrique du Nord, le taux devrait atteindre 4,6% en 2023 et 4,4% en 2024. En grande partie, cela aura lieu grâce aux reprises au Maroc et en Libye, cette dernière étant pressentie pour passer d’une récession de -12,1% en 2022, à une croissance de 17,9% en 2023. La Libye s’apprête à afficher la meilleure performance du continent.La croissance pourrait baisser de 5,0% en 2022 à 4,9% en 2023 et à 4,6% en 2024 en Afrique centrale, ce qui sera dû à la tendance baissière des cours des matières premières et des produits pétroliers.Quant à l’Afrique de l’Est, elle devrait afficher la meilleure performance de 5,1% en 2023 et 5,8% en 2024, cela, grâce à l’Éthiopie, au Kenya, à l’Ouganda, à la Tanzanie et au Rwanda.Malgré les faibles croissances du PIB du Nigeria ou encore du Ghana, neuf pays de l’Afrique de l’Ouest devraient afficher des taux de croissance supérieur à 5% en 2023 et 10% en 2024. Le Niger et le Sénégal sont aussi en bonne position: le premier devrait enregistrer en 2023 et 2024 une croissance de 7% puis 11,8%, alors que pour le Sénégal, les prévisions sont de 9,8% à partir de 2024 grâce aux hydrocarbures.En Afrique australe, la croissance régionale devrait être la plus faible en raison des mauvaises performances de l’économie sud-africaine. Ainsi, le PIB de la région devrait croître de 1,6% en 2023 et 2,7% en 2024.

