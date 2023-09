Top 10 des pays africains ayant reçu les notes de crédit les plus élevées

https://fr.sputniknews.africa/20230926/top-10-des-pays-africains-ayant-recu-les-notes-de-credit-les-plus-elevees-1062373394.html

Le Botswana arrive en tête des pays africains avec les notes de crédit les plus fortes du continent, selon un classement dressé par Trading Economics cité par le Business Insider.Ce pays qui a obtenu la note de BBB+, se retrouve à un cheveu près de se voir attribuer un A, score attribué à plusieurs pays européens dont l’Espagne et la Pologne, ainsi que la Chine, selon l’agence de notation S&P. D’après les calculs de Trading Economics, le Botswana obtient 67 points.L’île Maurice (BBB-) et le Maroc (BB+) se positionnent respectivement deuxième et troisième, avec un total de 55 et 50 points.Ils sont suivis par l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire disposant de la même notation BB-, d’après S&P. Ils comptabilisent également 41 et 40 points, selon les calculs de Trading Economics.La Namibie occupe la sixième place avec ses 40 points, sans toutefois être notée par S&P.Le Sénégal (B+, 37 points) arrive septième, alors que les Seychelles cumulent 35 points, toujours sans avoir été pris en compte par S&P). Le Bénin et le Rwanda obtiennent la même notation financière B+ et le même nombre des points (33 points), clôturent le classement.Vers une agence de notation africaine?Le secteur de la notation de crédit en Afrique est dominé par trois agences internationales: Moody’s, S&P et Fitch. Estimant que ces organisations "exagèrent le risque d’investissement en Afrique", plusieurs dirigeants africains dont ceux du Ghana, du Sénégal et de la Zambie, ont exprimé leur souhait de créer une instance similaire purement africaine.En septembre, l'Union africaine a annoncé son intention de lancer une nouvelle agence africaine de notation de crédit en 2024. Une initiative qui devrait répondre aux préoccupations de l'organisation concernant les notations que considèrent les pays du continent comme injustement attribuées aux pays du continent.Cette agence aura pour mission d’élaborer sa propre évaluation des risques liés aux prêts accordés aux États concernés.Les pays africain pourraient économiser jusqu'à 74,5 milliards de dollars si les notations de crédit étaient basées sur des évaluations moins subjectives, selon une étude du Programme de l’Onu pour le développement.

