Top 10 des pays africains qui ont versé le plus au budget annuel de l'OMC en 2023

Top 10 des pays africains qui ont versé le plus au budget annuel de l'OMC en 2023

Avec son versement d’un million de dollars, l’Afrique du Sud est devenue le pays qui a alloué le plus d’argent au budget annuel de l’Organisation mondiale du... 19.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-19T16:52+0200

2023-09-19T16:52+0200

2023-09-19T16:52+0200

L’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Égypte sont les plus importants contributeurs à l’Organisation mondiale du commerce en 2023 au niveau du continent africain, indique un rapport annuel de cette institution.Premier du classement, Pretoria a apporté presqu’un million de dollars. Cette contribution dépasse plus d’un tiers celui du Nigeria qui occupe la deuxième place. Le total des financements de l’OMC par chacun est respectivement estimé à 856.290 et à 523.940 francs suisses (CHF), soit 955.370 et 584.560 dollars.La troisième place est occupée par l’Égypte qui a apporté au budget de l’OMC en 2023 502.435 CHF (560.570 dollars).Le Maroc et l’Angola sont sur la quatrième et la cinquième position, ayant alloué 381.225 CHF pour le Maroc (425.330 dollars) et 240.465 CHF pour l’Angola (268.290 dollars).Le Ghana, la Tunisie, la République Démocratique du Congo, le Kenya et la Côte d’Ivoire clôturent le top 10 avec leurs apports de 189.635 CHF (211.580 dollars) pour le Ghana en 6ème position, et 109.480 CHF (122.150 dollars) pour la Côte d’Ivoire située à la 10ème place.L’OMC est financée chaque année par les contributions de ses 164 membres. C’est un organisme international qui joue un rôle important dans la régulation du commerce mondial et dans la garantie de son fonctionnement équitable et prévisible.Créée en 1995, l’OMC offre une plate-forme permettant aux pays membres de négocier des accords commerciaux, de résoudre les litiges et de promouvoir un système commercial international réglementé.

