Ces cinq Africains dirigent des puissantes organisations internationales

Ces cinq Africains dirigent des puissantes organisations internationales

Cinq personnalités de l'Éthiopie, de l'Ouganda, de Libéria, du Nigeria et du Sénégal occupent des postes clés dans de puissantes organisations internationales... 12.08.2023

2023-08-12T16:21+0200

2023-08-12T16:21+0200

2023-08-12T17:05+0200

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/10/1058643017_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_0b19df67d3061b805883a69861e7f887.jpg

Des Africains dirigent actuellement certaines des organisations internationales les plus influentes. Une liste de 5 personnalités a été dressée par l’organisation Africa Collective et Business Insider Africa.La première place revient à Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui occupe depuis 2017 le poste de directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cet Éthiopien a dû faire face à la pandémie du Covid-19 début 2020.À la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala est la deuxième sur la liste. Cette Nigériane est devenue la première Africaine à présider l’OMC. Précédemment, elle travaillait à la Banque mondiale, et avait exercé les fonctions de ministre des Finances et des Affaires étrangères du Nigeria.Le Sénégalais Makhtar Diop est troisième. En 2021 il a été nommé directeur général de la Société financière internationale (IFC), une branche du Groupe de la Banque mondiale axée sur la promotion de la croissance du secteur privé dans les pays en développement. Auparavant, il était vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique.Winnie Byanyima est une ingénieure aéronautique qui occupe actuellement le poste de directrice exécutive du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Avant d’être nommée à ce poste en 2019, l’Ougandaise dirigeait Oxfam International. Elle occupe la 4e position.La liste se termine avec Antoinette Sayeh, directrice générale adjointe du Fonds monétaire international (FMI). Originaire du Libéria, elle était précédemment la directrice du département Afrique du FMI, ainsi que la ministre libérienne des Finances.

