Fitch prive les États-Unis de leur note financière la plus élevée

L’agence internationale financière Fitch a abaissé le 1er août la note de la dette desÉtats-Unis de AAA la plus élevée à AA+ à cause de leur dette.Dans un premier temps, cette dégradation "reflète la détérioration budgétaire attendue au cours des trois prochaines années, un fardeau de la dette publique élevé et croissant", explique Fitch.Précédemment, la notation américaine avait été inscrite dans la liste de révision avec un pronostic "négatif".Vers une récessionSelon les estimations de Fitch, le déficit budgétaire du pays atteindra 6,3% du PIB en 2023, contre 3,7% en 2022 suite à la diminution des recettes fédérales, à de nouvelles dépenses et à une charge d’intérêts plus élevée. En 2024, l’indice devrait poursuivre sa hausse jusqu’à 6,6% du PIB et à 6,9% en 2025.La dette publique américaine par rapport au PIB est à 112,9%, bien supérieure au niveau d'avant la pandémie de 100,1% en 2019. Cependant, elle est inférieure au sommet pandémique de 122,3% en 2020.Toujours d’après l’agence, le resserrement des conditions de crédit, l'affaiblissement des investissements des entreprises et le ralentissement de la consommation entraîneront l'économie américaine dans une "légère récession".

