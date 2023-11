https://fr.sputniknews.africa/20231121/kiev-observe-une-reduction-dun-tiers-des-livraisons-dobus-americains-selon-un-media-us-1063699086.html

Kiev observe une réduction d'un tiers des livraisons d'obus américains, selon un média US

Kiev observe une réduction d'un tiers des livraisons d'obus américains, selon un média US

21.11.2023

2023-11-21T14:49+0100

2023-11-21T14:49+0100

2023-11-21T14:49+0100

Depuis le début de l'escalade du conflit au Proche-Orient, les livraisons d'obus d'artillerie par les États-Unis à l'Ukraine ont diminué de plus de 30%, rapporte la chaîne de télévision ABC News, citant un responsable ukrainien.Selon la source citée, certains stocks américains, qui étaient destinés aux forces ukrainiennes, ont été détournés vers Israël.En outre, le responsable a indiqué que les approvisionnements des obus de calibre 155 mm représentaient "environ 60 à 70% des livraisons totales à l'Ukraine".En même temps, d’après le média, un haut représentant du Pentagone a toutefois déclaré que la réduction de l'approvisionnement en munitions "n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe dans la bande de Gaza".Des stocks épuisésLa décision sur l'octroi d'une nouvelle aide militaire américaine à Kiev risque de ne pas être prise jusqu’à la mi-décembre, voire plus, selon Bloomberg.Le 16 novembre, Joe Biden a signé une loi sur un plan de financement à court terme, "empêchant le défaut de paiement". Le projet prolonge le financement aux niveaux actuels pour certaines agences et certains programmes jusqu'au 19 janvier, et pour tous les autres jusqu'au 2 février.Le document ne prévoit pas l'octroi des 106 milliards de dollars demandés par l'administration pour l'aide à l'Ukraine et à Israël, ce sur quoi insistent les démocrates, mais ne comporte pas non plus les réductions budgétaires voulues par les républicains. Il s'agit donc d'un compromis.John Kirby avait déclaré que les États-Unis avaient déjà épuisé 96% des moyens prévus pour soutenir Kiev.

