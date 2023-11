https://fr.sputniknews.africa/20231120/biden-a-toujours-voulu-en-finir-avec-la-russie-affirme-un-politologue-1063684443.html

Biden a "toujours voulu en finir avec la Russie", affirme un politologue

L’attitude intransigeante de Biden sur le conflit ukrainien diffère nettement des concessions faites à Israël concernant Gaza, a déclaré à Sputnik le... 20.11.2023, Sputnik Afrique

Double langage. Le Président américain Joe Biden tient deux discours bien différents sur l’Ukraine et sur la bande de Gaza, qui traduisent une hostilité à l’égard de la Russie, a expliqué à SputnikJoe Siracusa, politologue de l’Université Curtin.Le locataire de la Maison-Blanche a en effet été prompt à dégainer des accusations de crimes de guerre contre l’armée russe, mais s’est fait beaucoup plus discret durant l’opération israélienne sur Gaza, souligne l’expert.Logiciel issu de la Guerre FroideSi Joe Biden s’investit autant sur le conflit ukrainien, allant jusqu’à écrire lui-même une tribune dans le Washington Post ce 18 novembre, c’est qu’il est un homme issu de la guerre froide, analyse encore Joe Siracusa. Même après la chute de l’Union soviétique, il a toujours gardé la Russie dans son viseur. Les mêmes logiques issues du passé dictent d’ailleurs son attitude vis-à-vis de Pékin.Joe Biden est également prisonnier d’un establishment politique, qui dicte la politique étrangère américaine depuis des années, souligne Joe Siracusa. Une élite politique qui a déjà impliqué les États-Unis dans la guerre du Vietnam, d’Irak ou d’Afghanistan. Cet establishment est en outre très lié au complexe militaro-industriel américain.De fait, Washington s’est investi dans un nouveau conflit en Ukraine, puisqu’il livre des armes, des avions et des munitions pour tuer des soldats russes, ce qui peut à minima s’interpréter comme une "guerre par procuration", selon l’expert.Ce 18 novembre, Joe Biden avait écrit une tribune dans le Washington Post, déclarant que les États-Unis étaient "la nation essentielle", sur laquelle le "monde compte pour résoudre les problèmes de notre époque". Dans ce texte, il s’était par ailleurs félicité une nouvelle fois des livraisons d’armes américaines à Kiev et avait proposé une solution de deux États pour régler la crise israélo-palestinienne.

2023

