L’Occident épinglé pour son deux poids, deux mesures à l'égard d'Israël par Amnesty International

Les gouvernements occidentaux pratiquent la politique des doubles standards dans la gestion des conflits internationaux, a estimé la secrétaire générale d’Amnesty International Agnès Callamard. Une attitude qui se manifeste dans le conflit israélo-palestinien.Et d’ajouter que le double standard de ces gouvernements représente pour elle la plus grande menace pour les droits de l'homme en ce moment.Amnesty appelle à un cessez-le-feu à Gaza à l’instar de nombreux pays à travers le monde.Un sommet islamo-arabeLes crimes contre l’humanité à Gaza ont été dénoncés par les participants au sommet extraordinaire de Riyad qui a réuni le 11 novembre des dizaines de dirigeants arabes et musulmans, dont l'Iranien Ebrahim Raïssi, le Turc Recep Tayyip Erdogan ou bien le Syrien Bachar el-Assad, afin d'essayer de trouver une solution à la nouvelle escalade du conflit israélo-palestinien.Dans la déclaration finale, les dirigeants ont "refusé de qualifier cette guerre de légitime défense ou de la justifier sous quelque prétexte que ce soit". Ils ont également invité le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter "une résolution décisive et contraignante" pour mettre fin à "l'agression" israélienne.L’armée israélienne frappe la bande de Gaza depuis le 7 octobre, suite à une attaque meurtrière du Hamas sur les territoires du sud d’Israël. Fin octobre, Tsahal a entamé une opération au sol dans l’enclave.Dans la bande de Gaza, les bombardements ont fait plus de 11.000 morts, dont plus de 4.500 enfants, et plus de 27.400 blessés. Côté israélien, on recense plus de 1.400 morts.

