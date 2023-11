Kiev a perdu des milliers de soldats depuis début novembre, selon la Défense russe

https://fr.sputniknews.africa/20231121/kiev-a-perdu-des-milliers-de-soldats-depuis-debut-novembre-selon-la-defense-russe-1063705581.html

Les pertes essuyées par les troupes ukrainiennes depuis début novembre s'élèvent à près de 14.000 personnes, a déclaré ce 21 novembre le chef du ministère de la Défense Sergueï Choïgou.En outre, l’armée de Kiev a été privée d’environ 1.800 pièces de matériel militaire.Selon lui, les forces russes continuent de réduire le potentiel offensif de l’ennemi sur tous les axes de l’opération militaire spéciale. Un grand nombre de militaires ukrainiens, comprenant l'absurdité des tentatives de percer la défense russe, se rendent, a-t-il noté.Les troupes russes maintiennent leurs positions sur toute la ligne de contact en les améliorant petit à petit:L’augmentation des livraisons d’armesM.Choïgou a aussi constaté la hausse du volume d’armes livrées aux troupes russes. Ainsi, depuis février 2022, les livraisons de pièces d’artillerie ont été multipliées par 4,9, celles des chars par 3, des drones par 16 et des missiles à haute précision par 5.De plus, d’après le ministre russe, les nouveaux missiles ont prouvé leur efficacité dans la zone de l’opération spéciale, plus de 330 cibles ont été anéanties avec seulement 270 frappes.La modernisationLa part des navires modernes dans la triade nucléaire russe a atteint les 100%, selon la Défense russe.D’ici la fin de 2023, trois sous-marins équipés de missiles de croisière Kalibr seront livrés à l'armée. La Marine russe disposera ainsi de plus de 40 navires et sous-marins porteurs d'armes de précision de longue portée, a souligné le ministre.D’importantes pertesLes combats se déroulent sur fond de la contre-offensive ukrainienne lancée le 4 juin. Trois mois plus tard, Vladimir Poutine a constaté qu’elle avait "échoué".Selon les données russes de début octobre, les tentatives d’attaques ont coûté à Kiev plus de 90.000 militaires. Ses troupes ont également perdu 18.000 unités de matériels, dont des Leopard allemands, des AMX français, au moins un Challenger 2 britannique et des véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.

