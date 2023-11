https://fr.sputniknews.africa/20231113/un-drone-russe-detruit-des-militaires-ukrainiens-dans-des-zones-boisees---video-1063515190.html

Un drone russe détruit des militaires ukrainiens dans des zones boisées - vidéo

La Défense russe a rendu publique une vidéo présentant la neutralisation de soldats de l’armée de Kiev dans une des directions de l’opération spéciale en... 13.11.2023, Sputnik Afrique

Un groupe de combattants ukrainiens a été détecté dans des zones boisées sur l’axe de Koupiansk par une unité de reconnaissance russe, avant d’être éliminé par un drone.Une vidéo, diffusée ce 13 novembre par le ministère russe de la Défense, montre la scène.Sur la séquence, filmée à l’aide d’un drone de reconnaissance en mode d’imagerie thermique, le personnel ennemi est clairement visible parmi les arbres. L’engin largue ensuite des projectiles.D’importantes pertesLes combats se déroulent sur fond de la contre-offensive ukrainienne lancée le 4 juin. Trois mois plus tard, Vladimir Poutine a constaté qu’elle avait "échoué".Selon les données russes de début octobre, les tentatives d’attaques ont coûté à Kiev plus de 90.000 militaires. Les troupes ennemies ont également perdu 18.000 unités de matériels, dont des Leopard allemands, des AMX français, au moins un Challenger 2 britannique et des véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.

