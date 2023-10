https://fr.sputniknews.africa/20231031/un-drone-kamikaze-russe-fait-sauter-un-char-de-kiev-en-marche--video-1063224392.html

Un drone-kamikaze russe fait sauter un char de Kiev en marche- vidéo

Un drone-kamikaze russe fait sauter un char de Kiev en marche- vidéo

La Défense russe a partagé ce 31 octobre une vidéo présentant l’élimination d’un char de l’armée ukrainienne. La cible a été anéantie alors qu’elle était en... 31.10.2023, Sputnik Afrique

Un drone FPV (first-person view) russe a détruit un char des troupes ukrainiennes en déplacement. Une vidéo, diffusée ce 31 octobre par le ministère russe de la Défense, montre le moment de la frappe.Les opérateurs du drone-kamikaze ont repéré la cible en mouvement, qui a tiré en même temps.La cible s’est embrasée. Quelques mètres plus loin, elle est apparemment tombée en panne.D’importantes pertesLes combats se déroulent sur fond de la contre-offensive ukrainienne qui avait été annoncée le 4 juin. Trois mois plus tard, Vladimir Poutine a constaté qu’elle avait "échoué".Selon les données russes de début octobre, les tentatives d’attaques ont coûté à Kiev plus de 90.000 militaires. Les forces ukrainiennes ont également perdu 18.000 unités de matériels, dont des Leopard allemands, des AMX français, au moins un Challenger 2 britannique et des véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.Au total, 543 chars ont été détruits. Le Président russe a noté que ces blindés qui devaient être la principale force d’attaque des troupes ukrainiennes "brûlent parfaitement".

