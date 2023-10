https://fr.sputniknews.africa/20231026/la-plus-lourde-perte-trois-chars-leopard-2-ukrainiens-detruits-coup-sur-coup---video-1063088095.html

"La plus lourde perte": trois chars Leopard 2 ukrainiens détruits "coup sur coup" - vidéo

"La plus lourde perte": trois chars Leopard 2 ukrainiens détruits "coup sur coup" - vidéo

Ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont perdu trois chars Leopard dans la région de Zaporojié.

2023-10-26

Faisant état de la destruction ces derniers jours de trois chars Leopard 2 de l’armée ukrainienne, Forbes signale que les vidéos qui ont circulé en ligne cette semaine semblent bien le confirmer.Et d’ajouter: "La hausse des pertes de chars dément le succès global de l'Ukraine dans la préservation de ses chars occidentaux."Le média détaille que Kiev comptait jusqu'à présent 40 Leopard 2A4 et 21 Leopard 2A6 de fabrication allemande, quelques dizaines de Leopard 1A5, 10 Stridsvagn 122 de Suède, 14 Challenger 2 du Royaume-Uni et 31 M-1A1 de fabrication américaine. Des Leopard 1 et Leopard 2 supplémentaires devraient être livrés.Un demi-millier de chars détruits au totalLa contre-offensive ukrainienne a débuté le 4 juin et trois mois plus tard Vladimir Poutine a constaté qu’elle avait "échoué".Selon les données de début octobre, les tentatives d’attaques ont coûté à Kiev plus de 90.000 militaires. Les forces ukrainiennes ont également perdu 18.000 unités de matériels, dont des Leopard allemands, des AMX français, au moins un Challenger 2 britannique et des véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.Au total, 543 chars ont été détruits. Le Président russe a noté que ces blindés qui devaient être la principale force d’attaque des troupes ukrainiennes "brûlent parfaitement".

