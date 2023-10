https://fr.sputniknews.africa/20231003/ces-pays-de-lotan-qui-ont-livre-des-chars-a-lukraine-1062515814.html

Ces pays de l’Otan qui ont livré des chars à l’Ukraine

Tout au long du conflit ukrainien, les pays de l’Otan ont fourni au régime de Kiev une variété d’armes et d’équipements militaires, d’abord des armes légères... 03.10.2023, Sputnik Afrique

Lorsque le conflit ukrainien s’est intensifié en 2022 et que les forces de Kiev se sont retrouvées à l’avant-garde de la guerre par procuration de l’Otan contre la Russie, les États-Unis et leurs alliés européens ont d’abord semblé se contenter de fournir un soutien militaire limité tout en tentant simultanément de paralyser la Russie par de sévères sanctions économiques.Alors que la guerre économique contre la Russie s’est révélée inefficace et que l’Ukraine a subi des pertes en matériel militaire au combat qu’elle ne pouvait pas compenser elle-même, ses sponsors se sont ravisés et ont commencé à fournir des armes de plus en plus puissantes.Avant février 2022, les États-Unis et leurs alliés fournissaient à l’Ukraine principalement des armes "défensives" telles que des lance-missiles antichars portables Javelin. En 2022 et 2023, ils ont fourni à Kiev des pièces d’artillerie, des systèmes de défense aérienne et des véhicules blindés.Un certain nombre d'États sont même allés jusqu'à fournir aux forces ukrainiennes des chars de combat, le type d'armement que Kiev était censé utiliser pour briser les défenses russes.Qui a livré des chars à l’Ukraine?Des informations sur la livraison de chars par certains membres de l’Otan ont commencé à paraître dès le milieu de l’année 2022, les donateurs possibles étant principalement des pays qui ont rallié l’Alliance assez récemment. Les "pères fondateurs" de l’Otan préférant rester dans l’ombre.En juillet 2022, les autorités ukrainiennes ont annoncé avec pompe avoir reçu un contingent de chars polonais PT-91 Twardy, qui sont essentiellement des versions améliorées des chars soviétiques T-72 que la Pologne utilisait lorsqu'elle était membre du Traité de Varsovie.Varsovie a également fourni à Kiev environ 320 chars T-72.Un certain nombre de modifications différentes du T-72 ont également été envoyées en Ukraine par la République tchèque, la Bulgarie et la Macédoine du Nord, tandis que la Slovéniea fourni à Kiev des chars M-55S – une modification d'un modèle de char soviétique encore plus ancien, le T-55.Initialement, les chars envoyés en Ukraine par ses bailleurs de fonds occidentaux étaient pour la plupart des modèles soviétiques et leurs dérivés, ne demandant pas de formation spéciale des équipages.Au fur et à mesure que les pertes de chars augmentaient en Ukraine, des convois transportant de véritables chars occidentaux se sont mis en route vers le pays.Plusieurs membres de l’Otan (l’Allemagne, l’Espagne, le Canada, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, une nouvelle fois la Pologne, l’Espagne et le Portugal) se sont rapidement engagés à lui envoyer des chars Leopard 2.Le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas ont également promis à Kiev un grand nombre de chars Leopard 1 plus anciens, tandis que la Suède a promis ses Stridsvagn 122, version suédoise du Leopard 2, dans l’équation.Finalement, les États-Unissont intervenus pour livrer leurs fameux chars M1 Abrams à l’Ukraine, tandis que le Royaume-Unia envoyé ses chars Challenger 2.La France a également fourni à l’Ukraine un certain nombre de véhicules blindés AMX-10RC, parfois décrits comme des chars légers.

