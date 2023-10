https://fr.sputniknews.africa/20231001/voici-combien-de-chars-leopard-livres-a-kiev-ont-ete-detruits-1062460261.html

Voici combien de chars Leopard livrés à Kiev ont été détruits

Voici combien de chars Leopard livrés à Kiev ont été détruits

Au cours de la contre-offensive ukrainienne qui n’a abouti à aucune percée opérationnelle, l’armée de Kiev a perdu au moins un tiers des chars Leopard livrés... 01.10.2023, Sputnik Afrique

Le colonel de l’armée autrichienne Markus Reisner a évalué les pertes en matériels livrés à Kiev par l’Occident au cours de la contre-offensive.Il a signalé que l’efficacité du char Leopard 2 était inférieure aux attentes.Le militaire a également déploré que les alliés de l'Ukraine n'aient que partiellement tenu leurs promesses en matière de livraison d'équipements militaires.Une contre-offensive sans succès significatifsDepuis début juin, les troupes ukrainiennes tentent d'avancer sur les axes de Zaporojié, de Donetsk-Sud et d'Artiomovsk. Cette offensive engage des unités entraînées par l'Otan et équipées de matériel militaire occidental.Vladimir Poutine a récemment constaté que Kiev n’avait pu obtenir de succès significatifs sur aucun secteur du front. Début septembre, il a indiqué que la contre-offensive avait échoué.Le 26 septembre, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que les pertes des forces armées ukrainiennes en septembre dépassaient les 17.000 soldats et 2.700 équipements.Sputnik a appris d’une source proche des services secrets que début octobre Kiev pourrait lancer une offensive. Selon celle-ci, une unité importante se prépare à franchir le Dniepr et des commandos ukrainiens envisagent de s’emparer de la centrale nucléaire de Zaporojié.

