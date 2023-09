https://fr.sputniknews.africa/20230928/abrams-vs-t-90-quel-char-a-les-meilleures-chances-dans-le-conflit-ukrainien-1062424936.html

Abrams vs T-90: quel char a les meilleures chances dans le conflit ukrainien?

Abrams vs T-90: quel char a les meilleures chances dans le conflit ukrainien?

Vulnérables aux drones et non adaptés aux intempéries ukrainiennes… les "avantages techniques incomparables" attribués aux Abrams américains se brisent sur les...

Le char russe T-90 est plus léger, plus maniable et mieux protégé face aux blindés américains plus lourds Abrams médiatisés comme "l’arme miracle" de l’Occident, a affirmé auprès de Sputnik Boris Rojine, expert militaire du Centre de journalisme militaire et politique.Il a comparé les performances des deux blindés suite à l’arrivée des premiers Abrams en Ukraine annoncée le 26 septembre par John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.Trop lourds et inadaptés au combat en UkraineBien que l’Abrams, considéré par la presse occidentale comme l’un des "chars les plus sophistiqués au monde", semble être plus performant que le Leopard allemand. C’est le véhicule de combat le plus lourd, alors que le T-90 est plus léger et donc plus rapide, a affirmé l’analyste militaire.Il a ajouté que l'Occident transférait à Kiev des modèles de chars plus anciens et non modernisés, c’est-à-dire mal adaptés aux conditions de combat contemporaines. Alors que les chars russes ont été déjà largement testés lors de combats en Ukraine.Il a rappelé que l'Abrams avait participé aux opérations en Irak et en Afghanistan, mais à l’époque, il n’existait pas de drones capables d’éliminer les chars. Pour l’heure, on ne sait pas exactement comment les Abrams vont faire face à ce problème, a-t-il conclu.Les chars russes mieux protégés et plus maniablesLe principal problème des Abrams est similaire à celui des Leopard allemands ou des Challenger britanniques, a continué Boris Rojine. Il s’agit de leur tourelle et du compartiment moteur peu protégés, ce qui les rend vulnérables aux attaques de drones.Le champ de bataille ukrainien constitue également un défi pour les chars de l’Otan en automne et en hiver, alors que pour les T-90, ce n'est pas du tout un problème, selon l'analyste militaire. De plus, concernant la maniabilité, les qualités de l'Abrams sont même inférieures à celles des T-64 soviétiques qui équipent l’armée ukrainienne, a-t-il ajouté.Le T-90 est plus léger que l'Abrams, plus maniable et donc adapté au terrain et aux intempéries en Europe de l'Est. De son côté, l'Abrams risque de s’embourber, selon Boris Rojine.Que donnerait un duel entre le T-90 et le M1 Abrams?Les duels de chars sont assez rares dans la zone de l'opération militaire spéciale russe, le principal but des blindés étant de soutenir l'infanterie ou d’attaquer des fortifications ennemies. Toutefois le M1 Abrams a été conçu entre 1972 et 1975 pour combattre les chars soviétiques et d’autres véhicules blindés de combat, a poursuivi l’expert.Il a souligné qu’après avoir subi un certain nombre d'améliorations, l'Abrams était désormais équipé d'un canon capable de tirer à la fois des obus-flèches et des obus à charge creuse. Certaines de ses munitions perforantes ont des têtes en alliage de tungstène et d'autres contiennent de l'uranium appauvri.En ce qui concerne le T-90 russe, un char de combat de troisième génération et successeur du T-72, il a été également amélioré au cours des dernières années. La dernière version est le T-90M Proryv ("Percée", en russe), qui est bien protégé contre les munitions conventionnelles, les armes à guidage de précision et les roquettes antichar. Le char est armé d'un canon à âme lisse de 125 mm à précision améliorée (avec chargeur automatique) et d'une mitrailleuse télécommandée de 12,7 mm.En outre, le char russe possède également des capacités de perçage de blindage grâce aux obus perforants de 125 mm 3BM59 Svinets-1 et 3BM60 Svinets-2, selon Boris Rojine.L’obus Svinets-2 est un obus-flèche en alliage de tungstène capable de pénétrer jusqu'à 700 mm de blindage en acier homogène à une distance de 2 kilomètres. Selon les experts militaires, la munition peut percer les Leopard allemands, les Challenger britanniques et les Abrams américains.Cependant, dans l’hypothèse ou un duel se produisait entre les deux chars, la victoire serait remportée par celui qui détecterait l’ennemi en premier, a avancé l’analyste.Quelles missions pour l’Abrams dans la zone de conflit?L’analyste militaire n'exclut pas que l'armée ukrainienne utilise spécifiquement les Abrams pour infliger des dégâts aux véhicules blindés et aux principaux chars de combat russes.Néanmoins, il faut garder à l’esprit que Washington fournit à Kiev des modèles obsolètes, a-t-il rappelé.Quoi qu'il en soit, un lot total de 31 chars Abrams ne pourra pas changer la donne sur le champ de bataille, a conclu Boris Rojine.Premier lot d’Abrams reçu par KievJoe Biden a annoncé le premier envoi des Abrams à l’Ukraine la semaine dernière à l'occasion d'une visite à Washington de Volodymyr Zelensky. Les États-Unis ont promis d’envoyer 31 chars au total, équipés de munitions de 120 mm à uranium appauvri.L’armée ukrainienne a reçu les premiers exemplaires le 25 septembre, selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les autres livraisons sont prévues dans les semaines à venir.Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a commenté cet envoi en qualifiant ces blindés d’"arme sérieuse", mais incapable de "renverser l’issue de l’opération militaire que la Russie mène en Ukraine depuis le 24 février 2022".

