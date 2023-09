https://fr.sputniknews.africa/20230926/les-premiers-chars-americains-abrams-sont-arrives-en-ukraine-selon-washington-1062362526.html

Les premiers chars américains Abrams sont arrivés en Ukraine, selon Washington

Les premiers chars américains Abrams sont arrivés en Ukraine, selon Washington

Le premier groupe de chars Abrams est arrivé en Ukraine, a fait savoir le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby. De nouvelles livraisons de ces... 26.09.2023, Sputnik Afrique

L’Ukraine a reçu ses premiers exemplaires des chars américains Abrams, a fait savoir John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, dans une interview à CNN.D’autres exemplaires sont à attendre "dans les semaines à venir".Ces blindés "peuvent avoir un effet particulièrement significatif sur le champ de bataille", a ajouté John Kirby.Livrés en avanceLa livraison de ces chars à l’Ukraine avait été annoncée la semaine dernière par Joe Biden à l'occasion d'une visite à la Maison-Blanche de Volodymyr Zelensky.Au total, les États-Unis ont promis de fournir 31 engins. Les blindés seront équipés de munitions à uranium appauvri de 120 mm capables de percer les blindages.Ce premier lot serait composé de dix exemplaires. Il a été fourni avec "des mois d'avance" par rapport au calendrier initial, rapporte le New York Times.Cette décision représente un tournant majeur, écrit le média The Hill. Ainsi, la Maison-Blanche a initialement fait comprendre que les chars n’aideraient pas beaucoup l’Ukraine parce qu’ils étaient difficiles à entretenir et à exploiter et qu’il faudrait des mois pour les acheter.Réaction de MoscouCes engins sont "une arme sérieuse", a réagi ce 26 septembre le porte-parole du Kremlin. Mais ils ne sont pas capables de "renverser l’issue de l’opération militaire que la Russie mène en Ukraine depuis le 24 février 2022, selon lui.Alors que l’Occident apporte une aide massive à Kiev, tout matériel militaire, fourni à l’Ukraine, sera considéré par Moscou comme une cible légitime, a fait savoir à plusieurs reprises la Russie.

