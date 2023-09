https://fr.sputniknews.africa/20230923/kiev-reconnait-que-les-chars-abrams-ne-survivront-pas-tres-longtemps-sur-le-champ-de-bataille--1062293513.html

Kiev reconnaît que les chars Abrams "ne survivront pas très longtemps sur le champ de bataille"

Le chef du renseignement militaire ukrainien a reconnu que les chars américains Abrams, tellement attendus par Kiev, ne survivraient pas longtemps sur le champ... 23.09.2023, Sputnik Afrique

Même s’ils sont livrés à l’Ukraine, les chars Abrams et les missiles de longue portée ATACMS ne changeront pas la donne sur le front, concède le chef du service de renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov.Il s’est également exprimé sur le nombre de missiles ATACMS nécessaire pour améliorer la situation au front."S'il s'agit de 100 missiles, cela ne changera rien à la situation."Les premiers Abrams promis la semaine prochaineLes délais de la première livraison d’Abrams à Kiev ont été annoncés par le Président américain à l’issue des négociations avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, tenues le 21 septembre.Washington a promis de livrer à Kiev 31blindés. Les médias affirment que le premier lot en comprendra 10. Début septembre, le Pentagone avait annoncé le transfert à l’Ukraine de munitions à l'uranium appauvri, qui seraient livrés au moment de l’envoi d’Abrams.Moscou avait maintes fois averti les pays occidentaux que les livraisons d’armements et le financement de Kiev ne faisaient que traîner le conflit en longueur.Des blindés occidentaux détruitsLe 4 juin, Kiev a lancé une contre-offensive sur les axes de Zaporojié, de Donetsk-Sud et d’Artiomovsk (Bakhmout). Des brigades équipées de matériels occidentaux ont été engagées. Vladimir Poutine a déclaré que les tentatives ukrainiennes d’avancer avaient échoué et que les militaires ukrainiens avaient été stoppés et repoussés vers les positions de départ.Cette tentative d’offensive s’est soldée par la destruction de 18.000 matériels de guerre ukrainiens, plus particulièrement de chars allemands Leopard, d’AMX français, d’au moins un char britannique Challenger 2 et de véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.

