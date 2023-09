https://fr.sputniknews.africa/20230908/un-deuxieme-char-britannique-challenger-2-detruit-en-ukraine-1061969224.html

Un deuxième char britannique Challenger 2 détruit en Ukraine

L'armée russe a anéanti un deuxième char Challenger 2 fourni à Kiev par le Royaume-Uni, a déclaré le chef de l'administration de la région de Zaporojié.

donbass. opération russe

challenger 2

russie

royaume-uni

conflit ukrainien

ukraine

défense

Sur sept chars Challenger 2 de fabrication britannique recensés dans la région de Zaporojié, deux ont déjà été détruits par l'armée russe, a déclaré ce vendredi le chef de l'administration régionale par intérim Evgueni Balitski.Un deuxième a été détruit récemment, a-t-il annoncé. La destruction du premier Challenger 2 a été signalée le 5 septembre.Les drones russes les repèrent, assure le responsable. "Quatre d'entre eux sont actuellement déployés près de Stepnogorsk et deux à Orekhov." Deux autres sont entrés en action, mais ont été frappés par des missiles antichars russes Kornet, selon lui.Les chars britanniquesD'après M.Balitski, les chars britanniques "ne se distinguent aucunement" du point de vue de la résistance de leur blindage.Londres a annoncé mi-janvier l’envoi d’un premier lot de 14 Challenger 2, puis d’un second lot début mars, portant le total à 28. Il s’agit de blindés de type FV4034, construits par BAE System et mis en service en 1998 dans l’armée britannique.La Russie avait déjà rapporté la destruction de chars allemands Leopard. L’Allemagne, longtemps réticente, les Pays-Bas et le Danemark ont envoyé à l'Ukraine une centaine de chars Leopard 1.Les Abrams américains, qui sont également des chars occidentaux de renom, ne seraient pas encore arrivés en Ukraine. Les États-Unis ont promis de fournir à Kiev 31 chars de ce type.

