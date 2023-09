https://fr.sputniknews.africa/20230906/londres-confirme-la-destruction-de-son-char-challenger-2-et-livre-de-nouveaux-details-1061920749.html

Londres confirme la destruction de son char Challenger 2 et livre de nouveaux détails

Londres confirme la destruction de son char Challenger 2 et livre de nouveaux détails

Le secrétaire britannique à la Défense a confirmé que l'armée russe avait détruit un char Challenger 2 dans la zone de l'opération spéciale. Selon lui, il a... 06.09.2023

Le nouveau chef du ministère britannique de la Défense, Grant Shapps, a confirmé la destruction du premier char Challenger 2 dans la zone de l’opération militaire russe.Dans le même temps, Shapps a également déclaré qu'en tant que secrétaire britannique à la Défense, il continuerait à fournir à l'Ukraine le soutien nécessaire.De nouveaux détailsSelon lui, le char a été touché par l'artillerie russe. Ensuite, il a de nouveau été attaqué lors d'une tentative pour éteindre l'incendie. Le ministre a également déclaré que l'ensemble de l'équipage composé de six militaires avait survécu.Il a néanmoins ajouté que Londres n'envisageait pas d'envoyer un nouveau char pour remplacer celui-ci.Des militaires russes récompensésLes soldats russes qui ont détruit le Challenger 2 dans la région de Zaporojié recevront des récompenses, a déclaré mercredi à Sputnik Vladimir Rogov, chef du mouvement régional Nous sommes avec la Russie.Selon lui, les noms des militaires et les circonstances de la destruction du char sont en cours de précision.28 chars Challengers livrésLondres a d’abord annoncé mi-janvier l’envoi d’un premier lot de 14 Challenger 2, puis d’un second lot début mars, portant le total à 28.Il s’agit de blindés de type FV4034, construits par BAE System. Ils ont été mis en service en 1998 dans l’armée britannique.

