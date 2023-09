https://fr.sputniknews.africa/20230922/les-americains-sont-las-des-depenses-sans-fin-sur-lukraine-insiste-un-depute-us-1062289698.html

Les Américains sont las des "dépenses sans fin" sur l'Ukraine, insiste un député US

Les Américains sont las des "dépenses sans fin" sur l'Ukraine, insiste un député US

La plupart des Américains en ont assez des dépenses sans fin consacrées au soutien de Kiev dans son conflit avec Moscou, affirme un membre républicain du... 22.09.2023, Sputnik Afrique

Le Congrès américain devrait cesser de gaspiller de l'argent pour l'Ukraine et se concentrer sur les besoins du pays, a déclaré à Sputnik le député républicain Paul Gossar.Selon lui, les Etats-Unis sont actuellement "attaqués à la frontière sud", alors que le pays reste "embourbé dans une dette nationale de 33.000 milliards de dollars" et l'inflation y "atteint un niveau record".Auparavant, une trentaine de législateurs américains avaient indiqué dans une lettre adressée à la Maison Blanche qu'ils s'opposeraient au nouveau versement d'assistance financière à Kiev.Le 21 septembre, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli par Joe Biden avec des assurances de soutien. Le dirigeant US lui a notamment promis qu'un armement américain emblématique, les chars Abrams, arriveraient en Ukraine "la semaine prochaine".

