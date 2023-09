https://fr.sputniknews.africa/20230903/raisons-pour-lesquelles-les-chars-abrams-ne-pourront-pas-relancer-loffensive-de-kiev--1061837612.html

Raisons pour lesquelles les chars Abrams ne pourront pas relancer l’offensive de Kiev

Raisons pour lesquelles les chars Abrams ne pourront pas relancer l'offensive de Kiev

L’Ukraine s’apprête à recevoir une dizaine de chars américains Abrams en septembre, mais ces engins ne pourraient plus changer la donne de la contre-offensive ukrainienne qui subit un échec cuisant, ont estimé des anciens militaires russe et américain auprès de Sputnik.Premièrement, les capacités techniques de ces chars ne sont pas à la hauteur des attentes:Trop lourdsEnsuite, cet équipement a été transféré en Europe, où il a rencontré d’autres problèmes liés aux infrastructures locales, poursuit-il.Rappelant que le véhicule pèse 60 tonnes, bien au-delà de la limite établie de 50 tonnes pour les chars, dans le Pacte de Varsovie, le spécialiste note que des Abrams avait détruit des quais ferroviaires inadaptés à cause de leurs poids, à leur arrivée en Pologne.Il est aussi revenu sur une vidéo où un Abrams ne parvenait pas à gravir une colline gelée par le froid à cause de "ses galets de chenille sont articulés en caoutchouc, rembourrés de caoutchouc, qui se comportent comme une vache sur la glace".En plus de cela, son système de carburant est "très capricieux". De ce fait, si le carburant de qualité requise n'est pas utilisé, les véhicules pourraient être complètement bloqués, a ajouté M.Matveïtchouk.Blindage vulnérableEnfin, il s’agit des versions d'exportation "simples" des chars de combat principaux américains M-1A2 qui n'incluent pas le blindage Chobham, note de son côté, David Pyne, ancien officier d'état-major des armes de combat de l'armée américaine et ayant une expérience personnelle de ces chars.Faible nombre de charsSelon le spécialiste, cette livraison ne changerait "rien sur le champ de bataille":Même en cas de disponibilité d’une trentaine d’Abrams, initialement promise par les États-Unis, un seul bataillon ne servira pas à grand-chose face à la supériorité russe en matière d'artillerie et de couverture aérienne.Question de météo et de natureEn outre, poursuit l’ex-militaire, les blindés occidentaux livrés à Kiev ont été conçus à l’époque de la guerre froide, pour être utilisés en Europe occidentale et centrale où les terrains et les conditions météorologiques ne sont pas comme en Ukraine. Ces pays européens ont de bonnes routes pavées, des lacs et rivières bien entretenus et n’ont pas de marécages.Les Abrams ne sont donc pas adaptés aux crues printanières et aux terres marécageuses présentes sur une grande partie de l’Europe de l’Est, y compris dans le Donbass. Cela complique toutes les opérations des systèmes d’armes occidentaux, pas seulement les Abrams, conclut-il.Cet avis est partagé par David Pyne, qui met en relief le poids excessif de ces blindés. Pesant 20 ou 30 tonnes de plus que les chars modernes russes, les Abrams sont "susceptibles de rester coincés dans la boue" et échouer lors de l'automne, propice à la raspoutitsa [terme russe pour "saison de la boue", ndlr].Selon lui, le Pentagone ne s’empresse pas à tester ses chars dans des conditions météorologiques difficiles. Résumant, il se déclare peu convaincu qu’ils [les Américains] s'attendent à ce qu'ils [chars]changent la donne dans la guerre en Ukraine", a ajouté l'ex-officier américain.Aucun soutien aérienEnfin, l’absence d’appui aérien rend le déploiement de ces équipements pratiquement inutile, a affirmé Anatoli Matveïtchouk, tout en soulignant les inconvénients de la doctrine de l’Otan qui était dès le début vouée à l’échec:

