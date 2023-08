https://fr.sputniknews.africa/20230806/une-centaine-dukrainiens-elimines-par-trois-soldats-russes-sur-un-char-les-details-rendus-publics-1061107424.html

Une centaine d’Ukrainiens éliminés par trois soldats russes sur un char: les détails rendus publics

Huit blindés, dont deux chars T-72 ukrainiens, détruits, ainsi que plus d’une centaine de soldats ukrainiens éliminés ou blessés: le ministre russe de la... 06.08.2023, Sputnik Afrique

Le ministère de la Défense a fait l'éloge de l’équipage du char Aliocha qui est parvenu à détruire, la semaine dernière, deux T-72 ukrainiens et six autres véhicules blindés en l’espace d’un combat.Alors que Sergueï Choïgou, chef de la Défense, a sacré les trois membres de l’équipage héros de la Russie, le ministère a rendu publics les détails du combat pendant lequel une centaine de combattants ukrainiens ont été éliminés.Sauvetage des collèguesAprès la destruction du dernier blindé ukrainien, le char russe a couvert les unités russes motorisées durant près de 40 minutes. Une fois les munitions épuisées, il est allé recharger et un autre char s’est rendu sur le champ de bataille. Cependant, après avoir tiré trois fois, le chargeur a été endommagé par les forces armées ukrainiennes.En conséquence, "Aliocha" a évacué ses camarades vers un endroit sûr sous des bombardements incessants et a sauvé ses collègues.Au total, les forces ukrainiennes ont perdu plus d’une centaine de militaires, tués et blessés.

