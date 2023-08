Ces armes de l'Otan que la Russie a capturées en Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20230805/ces-armes-de-lotan-que-la-russie-a-capturees-en-ukraine--1061098395.html

Pendant sa visite d’inspection d’un point de commandement dans la zone de l’opération spéciale, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a examiné un trophée: un véhicule de combat d’infanterie suédois CV-90. Ce blindé, présenté comme l’un des plus avancés de sa catégorie, a été mis hors d’état par un projectile tiré d’un lance-grenades antichar RPG-7 en service depuis le début des années 1960.Le ministère de la Défense a noté dans un communiqué publié le 4 août que le CV-90 capturé n'était que "l'un des nombreux" véhicules blindés saisis par les soldats russes.Quelles armes la Russie a-t-elle capturées en Ukraine?Les premiers rapports sur les armements et le matériel militaire occidentaux capturés par les troupes russes ont commencé à apparaître quelques mois seulement après le début de l’opération dans le Donbass en février 2022.En juin 2022, l'homme politique français Régis de Castelnau a déploré que deux des obusiers automoteurs Caesar fournis à Kiev par la France aient été capturés par les forces russes.Son affirmation a été rapidement confirmée par l'un des principaux sous-traitants de la défense russe, Uralvagonzavod, qui a admis sur les réseaux sociaux avoir mis la main sur les obusiers. Il a demandé à de Castelnau de transmettre ses remerciements à Emmanuel Macron pour cette aubaine.Des soldats russes avec des armes antichars portables occidentales – comme des Javelin, ces systèmes de missiles antichars portables américains, et Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), un missile guidé antichar portable suédo-britannique, - saisies aux forces ukrainiennes sont désormais un phénomène assez courant.Plus tôt ce mois-ci, un correspondant militaire a rapporté que les troupes russes qui utilisaient de tels armements préféraient le NLAW en raison des performances prétendument médiocres du Javelin dans des conditions météorologiques défavorables.Ce même correspondant a également déclaré avoir été témoin d'au moins un cas de troupes russes brandissant une mitrailleuse M2 Browning capturée.D’autres blindés saisisEn juin 2023, le ministère russe de la Défense a fait savoir que plusieurs chars Leopard et véhicules de combat d'infanterie Bradley avaient été capturés dans la région de Zaporojié.Le ministère a noté que certains des véhicules blindés avaient des moteurs intacts, suggérant que les équipages les avaient simplement abandonnés afin de fuir pour sauver leur vie.Toujours en juin, une autre vidéo partagée par le ministère russe de la Défense a révélé le sort peu glorieux d'un véhicule de combat blindé à roues français AMX-10 RC fourni à Kiev par Paris, qui a été abandonné par les forces ukrainiennes en retraite.Environ un mois plus tard, un autre véhicule de ce type a été capturé par les forces russes à Zaporojié, les autorités locales signalant que l'AMX-10 RC avait été pris dans "un état pratiquement idéal" et qu'il allait être expédié à des experts militaro-industriels russes pour étude.En juillet, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux, montrant une équipe de soldats russes debout à côté d'un véhicule de combat d'infanterie Bradley quasiment intact.Les missiles occidentaux au service de la défense antiaérienne russeLes militaires des unités de volontaires BARS-11 et Loups du tsar ont réussi à s’emparer d’un missile de croisière britannique Storm Shadow presque intact.L'officier du renseignement militaire russe à la retraite Anatoliy Matviychuk a indiqué dans une interview à Sputnik, le mois dernier, que l'efficacité des systèmes de défense antiaérienne russes s’était notablement améliorée.Selon lui, les systèmes de missiles russes Pantsir interceptent avec brio les HIMARSaméricains grâce notamment à l’étude par les ingénieurs russes des missiles de ce type saisis dans la zone des combats.

