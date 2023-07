https://fr.sputniknews.africa/20230716/poutine-evoque-le-destin-des-equipements-militaires-etrangers-captures-a-larmee-de-kiev-1060568582.html

Poutine évoque le destin des équipements militaires étrangers capturés à l’armée de Kiev

Vladimir Poutine soutient l'étude des armements de production étrangère des troupes ukrainiennes saisis par l'armée russe afin de voir ce qui peut être utile...

2023-07-16T13:09+0200

La Russie dispose de son propre équipement militaire très performant, mais il ne faut pas renoncer à l'opportunité de regarder à l'intérieur des armes trophées capturées par les forces russes à l’armée ukrainienne, a déclaré le Président russe.En guise d’exemple, Vladimir Poutine a rappelé que le T-90 Proryv était le meilleur char d’assaut au monde.Le dirigeant russe a noté que l'ennemi produisait également du matériel moderne.Le "meilleur tank du monde"En juin, M.Poutine avait estimé lors de sa rencontre avec des correspondants de guerre qu’aucun char n’était comparable au T-90 Proryv russe.Il s’agit de blindés dont la version modernisée est impliquée actuellement dans l’opération spéciale.Le T-90M permet l'utilisation de nouvelles munitions de haute efficacité ainsi que de roquettes guidées qui peuvent détruire des chars et d'autres blindés de l'ennemi à une distance allant jusqu'à cinq kilomètres.La grande vitesse du T-90M, son économie de carburant et son autonomie de marche sont assurées par un moteur diesel d'une puissance de 1.130 chevaux-vapeur. Il est aussi doté d'une tourelle de combat avec un canon de 125 millimètres.L’armement est bien protégé, car la coque frontale et la tourelle sont recouvertes d'un blindage combiné avec une protection supplémentaire. En outre, un système de défense dynamique capable de résister aux missiles antichars les plus récents protège le véhicule des obus cumulés.

