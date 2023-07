https://fr.sputniknews.africa/20230716/moscou-se-reserve-le-droit-dutiliser-des-armes-a-sous-munitions-en-reponse-symetrique-dit-poutine-1060562501.html

Moscou se réserve le droit d'utiliser des armes à sous-munitions en réponse symétrique, dit Poutine

Moscou se réserve le droit d'utiliser des armes à sous-munitions en réponse symétrique, dit Poutine

La Russie n'a pas encore eu besoin d'utiliser des armes à sous-munitions, mais se réserve le droit d'y recourir en réponse symétrique, a déclaré Vladimir... 16.07.2023, Sputnik Afrique

Moscou se réserve le droit d'employer des armes à sous-munitions si elles sont utilisées par l'armée ukrainienne, a fait savoir le Président russe en réagissant à l'envoi de telles armes, de fabrication américaine, à l'Ukraine.La Russie dispose d'un stock suffisant de divers types d'armes à sous-munitions, a-t-il ajouté.Les États-Unis en manque de munitionsWashington a décidé de livrer à Kiev des obus à sous-munitions à cause d'une pénurie générale de munitions, a développé le Président russe, car "l’armée ukrainienne utilise jusqu'à 5.000 à 6.000 obus de calibre 155 par jour, tandis que les États-Unis en produisent 15.000 par mois".Vladimir Poutine a rappelé que "l’usage d'armes à sous-munitions a été qualifié de crime par l'administration américaine". "C'est ainsi que je pense qu'il faut le traiter", a-t-il résumé.Des armes qui suscitent l’indignationDébut juillet, la Maison-Blanche avait annoncé la livraison d’armes à sous-munitions à Kiev. Le 13 juillet le Pentagone a déclaré que ces obus sont déjà en Ukraine. Un armement qui repose sur la dispersion d’un grand nombre de petites bombes à partir d’un missile ou d’un obus et qui reste très controversée. Plus d’une centaine de pays ont interdit l’utilisation et le stockage de telles armes en vertu de la Convention d’Oslo.De nombreuses ONG se sont indignées devant la décision américaine, soulignant le risque de telles armes pour les civils. Les bombes larguées n’explosent en effet pas forcément. Une fois tombées au sol, celles-ci peuvent disparaître sous terre, jouant de facto le rôle mines anti-personnel. Elles peuvent aussi être ramassées par des enfants, qui sont les premiers exposés aux blessures.

