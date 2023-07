La Défense russe révèle sa riposte en cas de livraisons d'armes à sous-munitions US à Kiev

https://fr.sputniknews.africa/20230711/la-defense-russe-revele-sa-riposte-en-cas-de-livraisons-darmes-a-sous-munitions-us-a-kiev-1060476494.html

Si les États-Unis livrent des armes à sous-munitions à l’Ukraine, la Russie sera contrainte d'utiliser le même type d’armement contre les militaires ukrainiens, a déclaré ce 11 juillet le ministre russe de la Défense. Les armes à sous-munitions que possède la Russie sont variées et beaucoup plus efficaces que celles des États-Unis, a noté le ministre. L'abstinence russeM.Choïgou rappelle que ni la Russie, ni les Américains, ni Kiev n'ont adhéré à la Convention sur les armes à sous-munitions.Selon le ministre, le transfert d'armes à sous-munitions américaines à Kiev aura une incidence sur la prolongation du conflit.Des armes controverséesLe 7 juillet, la Maison-Blanche a annoncé son intention de fournir une nouvelle assistance militaire à l’Ukraine, dont des livraisons de bombes à sous-munitions.Cette classe d'armes comprend des roquettes, des bombes, des missiles et des projectiles d'artillerie qui se brisent en l'air et dispersent des munitions plus petites sur une vaste zone. Elles avaient été utilisées pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale.Ces bombes non explosées peuvent présenter un risque pour les civils pendant des années après la fin des combats, c'est pourquoi elles ont été interdites par plus de 100 pays.Après avoir annoncé une prochaine livraison de ce type, la Maison-Blanche a affirmé que les dirigeants de Kiev lui avaient donné la garantie par écrit de ne s'en servir que sur "leur propre territoire, où ils ont le plus intérêt à limiter l'impact sur les civils".

