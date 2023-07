https://fr.sputniknews.africa/20230708/armes-a-sous-munitions-pour-kiev-moscou-denonce-un-conflit-jusquau-dernier-ukrainien--1060417400.html

Armes à sous-munitions: Washington veut un conflit jusqu’"au dernier Ukrainien", dit Moscou

Armes à sous-munitions: Washington veut un conflit jusqu’"au dernier Ukrainien", dit Moscou

La Russie a estimé ce 8 juillet que la livraison de bombes à sous-munitions à l'Ukraine décidée par l’administration de Joe Biden était un "aveu de faiblesse"... 08.07.2023, Sputnik Afrique

La décision des États-Unis de fournir à Kiev des armes à sous-munitions vise à prolonger le plus possible le conflit en Ukraine et à mener la guerre jusqu'au "dernier Ukrainien", a déclaré ce 8 juillet la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Selon Maria Zakharova, le transfert de celles-ci est une "nouvelle manifestation flagrante de la politique antirusse agressive des États-Unis.De plus, la diplomatie russe a dénoncé une "tentative cynique de prolonger l’agonie des autorités ukrainiennes actuelles sans se soucier des victimes civiles".Pour elle, en fournissant ces armes, "Washington se rendra de fait complice du minage et partagera pleinement la responsabilité des morts causées par les explosions, y compris celles d'enfants russes et ukrainiens".Un "aveu de faiblesse"D’après Mme Zakharova, il s’agit d’une énième "arme miracle", sur laquelle Washington et Kiev parient, sans réfléchir aux graves conséquences, et qui n’aura aucun effet sur l’opération spéciale. Elle a noté que les buts de cette dernière seraient pleinement atteints.De nouvelles armes pour KievLa Maison-Blanche a annoncé le 7 juillet l’envoi d’un nouveau lot d’assistance militaire à l’Ukraine, qui inclut pour la première fois des bombes à sous-munitions.Ces dernières, utilisées pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, sont une classe d'armes comprenant des roquettes, des bombes, des missiles et des projectiles d'artillerie qui se brisent en l'air et dispersent des munitions plus petites sur une vaste zone.Elles ont été interdites par plus de 100 pays, car les bombes non explosées peuvent présenter un risque pour les civils pendant des années après la fin des combats.

