Washington serait sur le point d’annoncer la livraison à Kiev d’armes à sous-munitions

Washington serait sur le point d’annoncer la livraison à Kiev d’armes à sous-munitions

Après avoir longtemps résisté aux demandes ukrainiennes d’armes à sous-munitions en raison de leur potentiel à frapper aveuglément les civils, Washington... 07.07.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis devraient annoncer qu'ils fourniront à l'Ukraine des armes à sous-munitions, rapporte le New York Times en se référant à un haut responsable de l'administration Biden.Selon le quotidien, après des mois de réticences, Washington a cédé face à la pression de Kiev qui avait réclamé ce type d'arme controversé et largement interdit, capable de causer des dommages aux civils.Un jour plus tôt, la probabilité de la décision des États-Unis sur les armes à sous-munitions a été annoncée par CBS News qui s’est également référé à des responsables américains.Réaction de MoscouLa porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a fait savoir qu’une réaction de Moscou suivrait immédiatement si cette information se confirmait. Elle a précisé que pour l’heure elle ne disposait pas de données la confirmant.Risque de non-explosionLes armes à sous-munitions, utilisées pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, sont une classe d'armes comprenant des roquettes, des bombes, des missiles et des projectiles d'artillerie qui se brisent en l'air et dispersent des munitions plus petites sur une vaste zone.Elles ont été interdites par plus de 100 pays car les bombes non explosées peuvent présenter un risque pour les civils pendant des années après la fin des combats.

