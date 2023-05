Le Pentagone précise le montant d’aide militaire accordée à Kiev en deux ans

https://fr.sputniknews.africa/20230531/le-pentagone-precise-le-montant-daide-militaire-accordee-a-kiev-en-deux-ans-1059635245.html

Washington a fourni une aide à l’Ukraine pour 38,3 milliards de dollars sous la présidence de Joe Biden, dont 37,6 milliards depuis le début de l’opération militaire spéciale russe dans le Donbass, a annoncé ce 31 mai le Pentagone.Ce document publié sur le site du Pentagone, dévoile de façon exhaustive les quantités d’armements et de munitions livrées en Ukraine incluant notamment:Plus de 1.700 systèmes antiaériens Stinger;Plus de 10.000 systèmes antichars Javelin;Plus de 60.000 autres systèmes et munitions antichars;Plus de 160 obusiers de 155 mm et plus de 2 millions d’obus d'artillerie de 155 mm;Plus de 7.000 munitions de précision de 155 mm;Plus de 14.000 cartouches de 155 mm pour systèmes de mines antichars à distance;100 000 cartouches de munitions de char de 125 mm;Plus de 50.000 obus d’artillerie de 152 mm;Environ 40.000 obus d’artillerie de 130 mm;40.000 obus d'artillerie de 122 mm;60.000 roquettes Grad de 122 mm;72 obusiers de 105 mm et plus de 500.000 obus d’artillerie de 105 mm;Un système sol-air Patriot avec des munitions;Huit systèmes NASAMS;Plus 30 véhicules tactiques pour missiles TOW et plus de 4.000 missiles antichars TOW;Plus de 300 véhicules tactiques pour transporter les armes, etc.Le Pentagone a également promis un nouveau paquet pour soutenir financièrement l’Ukraine à la hauteur de 300 millions de dollars.

